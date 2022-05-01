Какой праздник 3 октября 2022, церковный и православный праздник в России

В России и мире в этот день отмечают следующие праздники.
Какой праздник отмечают 3 октября
- Всемирный день архитектуры
День архитектора учрежден Международным союзом архитекторов в 1985 году и отмечается ежегодно в первый понедельник октября.
- День ОМОНа в России
Учрежден Приказом МВД РФ в 2002 году и приурочен к формированию первых отрядов в СССР 3 октября 1988 года.
- Международный день врача
Инициаторами создания этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ». Отмечается в первый понедельник октября.
- Всемирный день трезвости
3 октября было выбрано в качестве даты проведения Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом в память о Джоне Финче - общественном деятеле США конца 19 века, боровшемся с пьянством.
Какой церковный православный праздник отмечают 3 октября
- Астафий Ветряк
День памяти великомученика Евстафия Плакиды, жены его мученицы Феопистии и чад их мучеников Агапия и Феописта. Народное название «Ветряк» день получил потому, что ветер, дующий 3 октября, обычно силен. Знающие люди наблюдают за ним, чтобы определить погоду на ближайшие дни. В народе в этот день отмечается праздник мельника. На Астафия Ветряка срезают кочаны капусты, оставленные специально на первый мороз. Говорят, тогда ее листья приобретают сладковатый привкус.