Какой праздник 3 октября 2022, церковный и православный праздник в России

В России и мире в этот день отмечают следующие праздники.



Какой праздник отмечают 3 октября



- Всемирный день архитектуры

День архитектора учрежден Международным союзом архитекторов в 1985 году и отмечается ежегодно в первый понедельник октября.



- День ОМОНа в России

Учрежден Приказом МВД РФ в 2002 году и приурочен к формированию первых отрядов в СССР 3 октября 1988 года.



- Международный день врача

Инициаторами создания этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ». Отмечается в первый понедельник октября.



- Всемирный день трезвости

3 октября было выбрано в качестве даты проведения Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом в память о Джоне Финче - общественном деятеле США конца 19 века, боровшемся с пьянством.



Какой церковный православный праздник отмечают 3 октября



- Астафий Ветряк

День памяти великомученика Евстафия Плакиды, жены его мученицы Феопистии и чад их мучеников Агапия и Феописта. Народное название «Ветряк» день получил потому, что ветер, дующий 3 октября, обычно силен. Знающие люди наблюдают за ним, чтобы определить погоду на ближайшие дни. В народе в этот день отмечается праздник мельника. На Астафия Ветряка срезают кочаны капусты, оставленные специально на первый мороз. Говорят, тогда ее листья приобретают сладковатый привкус.