Народные приметы на 4 октября 2022

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 4 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 4 октября



Какая погода на Матвея – такой она будет еще 4 недели.



Если погода теплая и солнечная, но ветер серверный или северо–восточный, то зима будет холодной.



Если в этот день ясно при резком северо–восточном ветре, то быть холодной зиме.



Высокие перистые облака с завитками идут медленно – погода наладится.



Ярко–оранжевое солнце – к сильному ветру.



Какая погода на Кондрата с Игнатием, такая и весь месяц простоит.



Если грибов нет, а много орехов, то зима будет суровая и снежная.



Если днем холодно, а к ночи теплеет – жди ненастья.



















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