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Народные приметы на 4 октября 2022


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 4 октября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 4 октября

Какая погода на Матвея – такой она будет еще 4 недели.

Если погода теплая и солнечная, но ветер серверный или северо–восточный, то зима будет холодной.

Если в этот день ясно при резком северо–восточном ветре, то быть холодной зиме.

Высокие перистые облака с завитками идут медленно – погода наладится.

Ярко–оранжевое солнце – к сильному ветру.

Какая погода на Кондрата с Игнатием, такая и весь месяц простоит.

Если грибов нет, а много орехов, то зима будет суровая и снежная.

Если днем холодно, а к ночи теплеет – жди ненастья.









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