На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 4 октября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 4 октября
Какая погода на Матвея – такой она будет еще 4 недели.
Если погода теплая и солнечная, но ветер серверный или северо–восточный, то зима будет холодной.
Если в этот день ясно при резком северо–восточном ветре, то быть холодной зиме.
Высокие перистые облака с завитками идут медленно – погода наладится.
Ярко–оранжевое солнце – к сильному ветру.
Какая погода на Кондрата с Игнатием, такая и весь месяц простоит.
Если грибов нет, а много орехов, то зима будет суровая и снежная.
Если днем холодно, а к ночи теплеет – жди ненастья.