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Какой праздник 4 октября 2022. Какой сегодня церковный праздник в России


В России и мире 4 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 4 октября

- Всемирный день животных
Учрежден на международном конгрессе движения в защиту природы во Флоренции в 1931 году и приурочен ко дню памяти покровителя животных - Франциска Ассизского.

- День космических войск
Учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен к запуску первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года.

День войск гражданской обороны МЧС России
Праздник приурочен к выделению Местной противовоздушной обороны в самостоятельную составную часть системы ПВО Советского Союза 4 октября 1932 года.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 4 октября

- Кондрат да Ипат
День памяти апостола от 70-ти Кодрата, священномучеников Ипатия епископа и Андрея пресвитера. В этот день не принято лениться. Кто его проведет в работе, будет вознагражден если и не богатством, то хотя бы благополучием. С утра работников принято кормить овсяной кашей, а вечером – пирогами и домашним пивом или чем покрепче.









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