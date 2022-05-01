Какой праздник 4 октября 2022

В России и мире 4 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 4 октября



- Всемирный день животных

Учрежден на международном конгрессе движения в защиту природы во Флоренции в 1931 году и приурочен ко дню памяти покровителя животных - Франциска Ассизского.



- День космических войск

Учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен к запуску первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года.



День войск гражданской обороны МЧС России

Праздник приурочен к выделению Местной противовоздушной обороны в самостоятельную составную часть системы ПВО Советского Союза 4 октября 1932 года.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 4 октября



- Кондрат да Ипат

День памяти апостола от 70-ти Кодрата, священномучеников Ипатия епископа и Андрея пресвитера. В этот день не принято лениться. Кто его проведет в работе, будет вознагражден если и не богатством, то хотя бы благополучием. С утра работников принято кормить овсяной кашей, а вечером – пирогами и домашним пивом или чем покрепче.