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Когда зимние каникулы в школе 2023. Каникулы для школьников в 2023 году



Каникулы в российских школах в 2022 и 2023 году. Они разнятся для тех, кто учится по четвертям и триместрам.

Осенние каникулы в школе в 2022 году

Для школ с обучением по четвертям
С 29 октября по 6 ноября включительно.

Для школ с обучением по триместрам
Первые - с 10 октября по 16 октября. Вторые - с 21 ноября по 27 ноября.

Зимние каникулы 2022/2023

Новогодние для школ с обучением по четвертям
С 31 декабря по 8 января включительно. Для первоклассников будут дополнительные каникулы в феврале (решает администрация школы).

Для школ с обучением по триместрам и модулям
Первые — 31 декабря 2022 года 8 января 2023 года. Вторые — с 20 по 26 февраля.

Весенние каникулы для школьников в 2023 году

Для школ с обучением по четвертям
С 8 апреля по 16 апреля.

Для школ с обучением по триместрам и модулям
с 3 апреля по 9 апреля.









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