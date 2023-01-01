Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Весенние каникулы в школе 2023, каникулы для школьников в 2023 году



Каникулы в российских школах в 2022 и 2023 году. Они разнятся для тех, кто учится по четвертям и триместрам.

Осенние каникулы в школе в 2022 году

Для школ с обучением по четвертям
С 29 октября по 6 ноября включительно.

Для школ с обучением по триместрам
Первые - с 10 октября по 16 октября. Вторые - с 21 ноября по 27 ноября.

Зимние каникулы 2022/2023

Новогодние для школ с обучением по четвертям
С 31 декабря по 8 января включительно. Для первоклассников будут дополнительные каникулы в феврале (решает администрация школы).

Для школ с обучением по триместрам и модулям
Первые — 31 декабря 2022 года 8 января 2023 года. Вторые — с 20 по 26 февраля.

Весенние каникулы для школьников в 2023 году

Для школ с обучением по четвертям
С 8 апреля по 16 апреля.

Для школ с обучением по триместрам и модулям
с 3 апреля по 9 апреля.









  • Разговоры о важном 30 января 2023, Движение первых, тема классного часа
  • Какой будет МРОТ с 1 января 2023 года в России
  • Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023
  • Выходные и праздники 2023 в России. Сколько дней отдыхаем в 2023 году
  • Сколько будем отдыхать на новогодние праздники в 2023
    •




    С кем в этом году сыграет хоккейная команда «Динамо»

    Динамо Москва

    Какие матчи в феврале проведёт команда «Динамо». Какое из этих событий может стать наиболее интересным.

    Ближайшие матчи с участием хоккейного клуба «Спартак»

    Билеты на хоккейный Спартак

    Когда могут состояться ближайшие матчи ХК Спартак. Приобретайте билеты на наиболее важные игры.

    Матчи КХЛ сегодня, расписание трансляций матчей КХЛ 2022/2023

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ.

    Расписание матчей чемпионата Англии по футболу 2022/2023

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Расписание матчей АПЛ, результаты состоявшихся игр и список лучших бомбардиров чемпионата Англии по футболу.

    Матчи НХЛ сегодня, расписание матчей НХЛ 2022/2023

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.









    Весенние каникулы в школе 2023, каникулы для школьников в 2023 году
    Где находятся Очаков на карте Николаевской области Украины
    Где находится Угледар на карте Донецкой области
    Где находится Ирпень на карте Киевской области
    Где находится Черногория на карте мира
    Где находится Климово на карте Брянской области
    Аэродром Бельбек на карте Крыма под Севастополем
    Где находится Луцк на карте Украины
    Где находится газопровод «Ямал-Европа» на карте
    Где находится Кременчуг на карте Полтавской области


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru