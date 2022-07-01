Зимние каникулы в школе 2023, каникулы для школьников в 2023 году

Каникулы в российских школах в 2022 и 2023 году. Они разнятся для тех, кто учится по четвертям и триместрам.



Осенние каникулы в школе в 2022 году



Для школ с обучением по четвертям

С 29 октября по 6 ноября включительно.



Для школ с обучением по триместрам

Первые - с 10 октября по 16 октября. Вторые - с 21 ноября по 27 ноября.



Зимние каникулы 2022/2023



Новогодние для школ с обучением по четвертям

С 31 декабря по 8 января включительно. Для первоклассников будут дополнительные каникулы в феврале (решает администрация школы).



Для школ с обучением по триместрам и модулям

Первые — 31 декабря 2022 года 8 января 2023 года. Вторые — с 20 по 26 февраля.



Весенние каникулы для школьников в 2023 году



Для школ с обучением по четвертям

С 8 апреля по 16 апреля.



Для школ с обучением по триместрам и модулям

с 3 апреля по 9 апреля.