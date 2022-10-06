Гороскоп Телец на 6 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 6 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Телец.



Самый точный гороскоп на 06.10.2022



Телец



Тельцам стоит начать этот день с выполнения важных обязанностей, так как по мере развития событий сосредоточиться на них будет все труднее. Сделав необходимое, лучше не браться за новые задачи: результат подобной спешки вряд ли порадует, даже если у вас мало времени, и вы руководствуетесь благими мотивами. Вечером лучше полностью исключить ответственные мероприятия и попробовать расслабиться (Rambler/гороскопы).