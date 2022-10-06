Гороскоп Весы на 6 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 6 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Весы.



Самый точный гороскоп на 06.10.2022



Весы



Сегодня для Весов наиболее благоприятна первая половина суток: она позволяет им и их партнерам сохранить взятый накануне темп и закрепить свои вчерашние успехи. Звезды советуют не откладывать даже мелкие дела, так как с наступлением вечера обстановка изменится. Может снизиться уверенность в себе и помощниках, появиться недомогание, не исключена тенденция к небрежности, путанице, обману, пропажам (Rambler/гороскопы).