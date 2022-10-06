Гороскоп Козерог на 6 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 6 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Козерог.



Самый точный гороскоп на 06.10.2022



Козерог



Козерогам звезды подсказывают, что им лучше не терять время в первой половине дня. В это время действует инерция вчерашних разумных действий, остаются в силе правильные планы и принципы, сохраняется верное направление внимания. Вечером могут участиться загадочные случаи, моменты небрежности, недоразумения, ошибки или опоздания. Лучше отказаться в конце дня от лишней суеты и целевых командировок (Rambler/гороскопы).