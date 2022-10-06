Гороскоп Рыбы на 6 октября 2022. Самый точный гороскоп

Гороскоп на 6 октября 2022 года для женщин и мужчин родившихся под знаком зодиака Рыбы.



Самый точный гороскоп на 06.10.2022



Рыбы



Сегодня звезды рекомендуют Рыбам оставаться в тени и общаться лишь с заслуживающими доверия друзьями. В первой половине дня это будет нетрудно, но с приближением вечера часть Рыб окажется в зоне риска. У многих Рыб возникнет соблазн поддаться своим эмоциям и пойти вслед за ними, не думая о последствиях. Возрастет вероятность ошибок, иллюзий и просчетов, которые в будущем могут дорого обойтись (Rambler/гороскопы).