В России и мире 5 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 5 октября

- Всемирный день учителя

В этот день в 1966 году в Париже состоялась специальная межправительственная конференция о статусе учителей.

- День учителя в России

Учрежден Указом Президента РФ в 1994 году. Впервые был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР в 1965 году и отмечался в первое воскресенье октября.

- День работников уголовного розыска

Праздник приурочен к созданию Центрального управления уголовного розыска 5 октября 1918 года.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 5 октября

- Иона и Фока (Листопадная)

День памяти пророка Ионы, священномученика Фоки, епископа Синопского. Названия «Листопадная» и «Листодер» день получил за сильные порывы ветра, при которых листья с деревьев как будто сдирают. Фока почитается в народе как спаситель утопающих и хранитель от пожаров. Запрещено есть рыбу и морепродукты. Не рекомендуется рыбалка.