В России и мире 5 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.
Какой праздник отмечают 5 октября
- Всемирный день учителя
В этот день в 1966 году в Париже состоялась специальная межправительственная конференция о статусе учителей.
- День учителя в России
Учрежден Указом Президента РФ в 1994 году. Впервые был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР в 1965 году и отмечался в первое воскресенье октября.
- День работников уголовного розыска
Праздник приурочен к созданию Центрального управления уголовного розыска 5 октября 1918 года.
Какой церковный православный и народный праздник отмечают 5 октября
- Иона и Фока (Листопадная)
День памяти пророка Ионы, священномученика Фоки, епископа Синопского. Названия «Листопадная» и «Листодер» день получил за сильные порывы ветра, при которых листья с деревьев как будто сдирают. Фока почитается в народе как спаситель утопающих и хранитель от пожаров. Запрещено есть рыбу и морепродукты. Не рекомендуется рыбалка.