На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 5 октября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы на 5 октября
Если с березы лист не опал, снег ляжет поздно.
Осина роняет листья – конец осени.
Если снег в свое время ляжет, то в конце января – начале февраля будет продолжительная оттепель.
Неподвижные облака появились там, куда дует ветер, – скоро ветер прекратится.
Мыши полевые запаслись кормами больше обычного – к снежной и строгой зиме.
При неурожае на шишки кедра, ели и сосны зима лютой не бывает.
Рябчик прилетает в ельник – начинается листопад.
На Иону нельзя есть рыбу: вспоминают о пребывании пророка Ионы в брюхе кита.
Нельзя покупать, ловить, продавать и тем более есть рыбу.