На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 5 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы на 5 октября



Если с березы лист не опал, снег ляжет поздно.



Осина роняет листья – конец осени.



Если снег в свое время ляжет, то в конце января – начале февраля будет продолжительная оттепель.



Неподвижные облака появились там, куда дует ветер, – скоро ветер прекратится.



Мыши полевые запаслись кормами больше обычного – к снежной и строгой зиме.



При неурожае на шишки кедра, ели и сосны зима лютой не бывает.



Рябчик прилетает в ельник – начинается листопад.



На Иону нельзя есть рыбу: вспоминают о пребывании пророка Ионы в брюхе кита.



Нельзя покупать, ловить, продавать и тем более есть рыбу.