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Какой праздник 6 октября 2022. Какой сегодня церковный праздник в России


В России и мире 6 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 6 октября

- День страховщика
Праздник приурочен к основанию Госстраха РСФСР 6 октября 1921 года.

- Всемирный день охраны мест обитаний
Учрежден в 1979 году во время конференции, посвященной сохранению дикой природы и естественной среды обитания Европы.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 6 октября

- Ираида Спорная
День памяти мученицы Ираиды Александрийской. Народное название «Спорная» появилось из-за погоды, которую редко можно предсказать в данный день. Считается, что на Ираиду Спорную нельзя пересчитывать свои невзгоды, потому что столько же можно накликать и умножить. Чтобы дела наладились, нужно носить в кошельке монетку с изъяном, которая не найдена, а заработана.









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