В России и мире 7 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 7 октября



- День образования штабных подразделений МВД РФ

Приурочен к созданию прообразов современных штабных подразделений МВД – Инструкторского и Информационного отделов при Главном управлении Рабоче-крестьянской милиции НКВД 7 октября 1918 года.



- Всемирный день улыбки

Отмечается ежегодно в первую пятницу октября. В 1963 году американский художник Харви Бэлл нарисовал для страховой компании символ - улыбающуюся желтую рожицу. Сейчас все без исключения пользователи интернета называют «смайликом»



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 7 октября



- Фёкла Заревница

День памяти первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской. Народное название «Заревница» день получил за зарево от света, исходящего отовсюду: уличные фонари, костры в полях, лампы и свечи в домах. Женщины по традиции в этот народный праздник собирают свеклу и варят борщ. Это последний день для сбора белого гриба.