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Какой праздник 7 октября 2022. Какой церковный праздник в России


В России и мире 7 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 7 октября

- День образования штабных подразделений МВД РФ
Приурочен к созданию прообразов современных штабных подразделений МВД – Инструкторского и Информационного отделов при Главном управлении Рабоче-крестьянской милиции НКВД 7 октября 1918 года.

- Всемирный день улыбки
Отмечается ежегодно в первую пятницу октября. В 1963 году американский художник Харви Бэлл нарисовал для страховой компании символ - улыбающуюся желтую рожицу. Сейчас все без исключения пользователи интернета называют «смайликом»

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 7 октября

- Фёкла Заревница
День памяти первомученицы равноапостольной Феклы Иконийской. Народное название «Заревница» день получил за зарево от света, исходящего отовсюду: уличные фонари, костры в полях, лампы и свечи в домах. Женщины по традиции в этот народный праздник собирают свеклу и варят борщ. Это последний день для сбора белого гриба.









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