На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 6 октября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 6 октября
Слышны крики гусей, летящих на юг очень высоко – скоро наступят зимние погоды.
Осенний иней – к сухой и солнечной погоде, к теплу.
Мало грибов и много орехов – ожидай суровую зиму.
Чем более отдаленным видится горизонт, тем ближе дождь.
Красные тучи на закате – перед пасмурной и дождливой погодой.
В облачный день солнца не было видно, однако перед закатом оно осветило облака сзади – к дождю.
Если сорная трава (бурьян) высокая, то снега будет много.
Нельзя свои беды пересчитывать, поскольку, сколько насчитаешь бед, столько же придет вновь – накликаешь.