На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 6 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 6 октября



Слышны крики гусей, летящих на юг очень высоко – скоро наступят зимние погоды.



Осенний иней – к сухой и солнечной погоде, к теплу.



Мало грибов и много орехов – ожидай суровую зиму.



Чем более отдаленным видится горизонт, тем ближе дождь.



Красные тучи на закате – перед пасмурной и дождливой погодой.



В облачный день солнца не было видно, однако перед закатом оно осветило облака сзади – к дождю.



Если сорная трава (бурьян) высокая, то снега будет много.



Нельзя свои беды пересчитывать, поскольку, сколько насчитаешь бед, столько же придет вновь – накликаешь.