На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 7 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 7 октября



Много желудей на дубе – к теплой зиме и урожайному лету.



Чем больше муравьиные кучи, тем суровее будет зима.



Если солнце светит ярко и взошло быстро, то погода изменится.



Первый снег упал на мокрую землю – останется, на сухую – скоро сойдет.



Листья к этому дню пожелтели, но опадают слабо – морозы наступят не скоро.



Пока лист с вишен не опал, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сгонит.



Гром в этот день предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму.



Считается, что свадьба 7 октября будет доброй, а счастье – крепким.