Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 6 октября 2022 года.



Когда второй месяц подряд ребенку ничего не задавали в школе, родители поняли, что строить отношения на абсолютном доверии было ошибкой.



- Целый год жена не разговаривает со мной из-за одного единственного слова, которое я ей бросил сгоряча.

- Слушай, будь другом, скажи мне это слово!



Швейцарец возвращается домой и застает жену с любовником. Голый любовник в панике выскакивает из постели, мчится в ванную, хватает там полотенце и обертывает вокруг бедер. Разъяренный муж, видя это, кидается за ним с диким криком «НЕТ!!!»

Жена думает, ну все, сейчас убьет. Подходит к ванной и видит - там муж в истерике, страдальческим голосом:

- НЕТ! НЕ ЭТО! ЭТО - ДЛЯ ЛИЦА!!