Олимпийские виды спорта, летние и зимние виды спорта в программе Олимпиад



В программу Олимпийских игр входят входят 15 зимних дисциплин (7 видов спорта) и 42 летние дисциплины (28 видов спорта).



Виды спорта в зимних Олимпийских играх



Биатлон

Бобслей (куда входит и скелетон)

Керлинг

Коньковые виды - конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек

Лыжные виды спорта - горнолыжный спорт, двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фристайл и сноуборд

Санный спорт

Хоккей с шайбой



Виды спорта в летних Олимпийских играх



Академическая гребля

Бадминтон

Баскетбол (куда входит и баскетбол 3×3)

Бокс

Борьба - вольная борьба, греко-римская борьба

Велоспорт - BMX, BMX-фристайл, трековый велоспорт, маунтинбайк, шоссейный велоспорт

Водные виды спорта - водное поло, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, плавание на открытой воде

Волейбол (куда входит и пляжный волейбол)

Гандбол

Гимнастика - прыжки на батуте, спортивная гимнастика, художественная гимнастика

Гольф

Гребля на байдарках и каноэ (куда входит и гребной слалом)

Дзюдо

Конный спорт - выездка, конкур, троеборье

Легкая атлетика

Настольный теннис

Парусный спорт

Регби

Сёрфинг

Скейтбординг

Современное пятиборье

Спортивное скалолазание

Стрельба

Стрельба из лука

Теннис

Триатлон

Тхэквондо

Тяжелая атлетика

Фехтование

Футбол

Хоккей на траве



















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