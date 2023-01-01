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Олимпийские виды спорта, летние и зимние виды спорта в программе Олимпиад



В программу Олимпийских игр входят входят 15 зимних дисциплин (7 видов спорта) и 42 летние дисциплины (28 видов спорта).

Виды спорта в зимних Олимпийских играх

Биатлон
Бобслей (куда входит и скелетон)
Керлинг
Коньковые виды - конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек
Лыжные виды спорта - горнолыжный спорт, двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фристайл и сноуборд
Санный спорт
Хоккей с шайбой

Виды спорта в летних Олимпийских играх

Академическая гребля
Бадминтон
Баскетбол (куда входит и баскетбол 3×3)
Бокс
Борьба - вольная борьба, греко-римская борьба
Велоспорт - BMX, BMX-фристайл, трековый велоспорт, маунтинбайк, шоссейный велоспорт
Водные виды спорта - водное поло, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, плавание на открытой воде
Волейбол (куда входит и пляжный волейбол)
Гандбол
Гимнастика - прыжки на батуте, спортивная гимнастика, художественная гимнастика
Гольф
Гребля на байдарках и каноэ (куда входит и гребной слалом)
Дзюдо
Конный спорт - выездка, конкур, троеборье
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Регби
Сёрфинг
Скейтбординг
Современное пятиборье
Спортивное скалолазание
Стрельба
Стрельба из лука
Теннис
Триатлон
Тхэквондо
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве









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