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7 октября - лунный день


Какой лунный день 7 октября 2022 года. Лунный гороскоп на этот день с учетом влияния лунного дня.

12-й лунный день

6 октября 17:27 - 7 октября 17:37

День мудрости и спокойствия. Лунные сутки располагают делать добро окружающим. День молитв, уединения, внимательного отношения к себе. Следите за своим физическим и энергетическим здоровьем. Отличный день для прохождения медицинского обследования. Сегодня можно строить планы на будущее, заглянув далеко вперед. Период очищения мыслей от скверного и дурного.

Если вы сегодня простите старые обиды, нанесенные близкими людьми, забудете долги, которые вам не отдали - это вам зачтется в будущем и вернется только хорошим. В эти лунные сутки лучше воздержаться от крупных покупок. Женщины могут стать капризными и чрезмерно эмоциональными. Мужчины - прижимистыми и неверными.

Прекрасный лунный день для использования аквамарина – этот камень поможет напитаться энергетикой водной стихии и привлечь такие качества как: интуиция, тонкое восприятие мира, сострадание, нежность, женственность. Прожигайте в это день синие свечи, они подарят красоту женщинам и помогут реализовываться мужчинам. Перед сном, рекомендуется окурить комнату благовонием «Ладана», для устранения тяжёлых снов (Rambler/гороскопы).









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