



Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года.



Сколько лет Путину, когда юбилей 70 лет



Возраст, сколько лет Путину сейчас - 70 лет.



Когда юбилей 70 лет - 7 октября 2022 года.



День рождения, место рождения - родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.



Когда стал президентом - 26 марта 2000 года, с 31 декабря 1999 года был назначен исполняющим обязанности президента.



Во сколько лет стал президентом - 47 лет.



Сколько лет Путин президент России - 18 лет.



В каком году будут выборы президента - в 2024 году.



Кто был президентом до этого - Борис Николаевич Ельцин.