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Разговоры о важном 10 октября 2022 - День отца, 1-11 класс


Разговоры о важном - День отца

С этого учебного года во всех школах и колледжах России каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном».

Темы классных часов «Разговоры о важном» в 2022 году


Сентябрь

5 сентября - День знаний

12 сентября - Наша страна - Россия

19 сентября - 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

26 сентября 2022 - День пожилых людей

Октябрь

3 октября - День учителя

10 октября - День отца

Материалы для классного часа «Разговоры о важном - День отца» (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) по классам (1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8-9, 10-11, СПО) на официальном сайте: razgovor.edsoo.ru.

17 октября - День музыки

24 октября - Традиционные семейные ценности

31 октября - День народного единства

Ноябрь

14 ноября - Мы разные, мы вместе

21 ноября - День матери

28 ноября - Символы России









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