В России и мире 8 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 8 октября



- День командира надводного, подводного и воздушного корабля

Учрежден Указ Главнокомандующего ВМФ РФ от 8.10.2007 и приурочен к Наваринскому морскому сражению 8 октября 1827 года.



- Всемирный день мигрирующих птиц

Исторической предпосылкой учреждению Дня стала Международная конвенция по охране птиц, подписанная в 1906 году. Россия присоединилась к Конвенции в 1927 году.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 8 октября



- Сергей Капустник

Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца. Сергия Радонежского считают охранителем домашней птицы, особенно кур. В этот день начинается консервация и засолка капусты.