В России и мире 9 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 9 октября



- Всемирный день почты

Учрежден Всемирным почтовым союзом в 1969 году и приурочен к основанию ВПС 9 октября 1874 года.



- День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Учрежден Указом Президента РФ в 1999 году и отмечается во второе воскресенье октября.



- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

День воинской славы России. Битва за Кавказ длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 9 октября



- Иван Богослов

Преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. В народе Иоанна Богослова считают покровителем художников и иконописцев. В народе Иоанна Богослова считают покровителем художников и иконописцев.