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Какой праздник 9 октября 2022. Какой церковный праздник в России


В России и мире 9 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 9 октября

- Всемирный день почты
Учрежден Всемирным почтовым союзом в 1969 году и приурочен к основанию ВПС 9 октября 1874 года.

- День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Учрежден Указом Президента РФ в 1999 году и отмечается во второе воскресенье октября.

- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ
День воинской славы России. Битва за Кавказ длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 9 октября

- Иван Богослов
Преставление Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. В народе Иоанна Богослова считают покровителем художников и иконописцев. В народе Иоанна Богослова считают покровителем художников и иконописцев.









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