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Народные приметы на 8 октября 2022


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 8 октября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 8 октября

Если в этот день выпал первый снег, то зима установится на Михайлов день 21 ноября.

Первый снег упал на мокрую землю – останется, на сухую – скоро сойдет.

Первый снег сухой – к хорошему лету и урожаю на следующий год.

Если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, зима установится сразу.
Если первый осенний снег идет с бураном, то зима пока не установится.

Если хорошая погода, то стоять ей целых три недели.

Если ветер с севера – к холодной зиме, с юга – к тёплой, с запада – к снежной.

Кучевые облака появляются днем, затягивают небо и к вечеру не расходятся – к непогоде.

Снегири появляются стайками в садах – к первому снегу.

Если березовые листья к этому дню не опали, то снег поздно ляжет.









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