Народные приметы на 8 октября 2022

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 8 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 8 октября



Если в этот день выпал первый снег, то зима установится на Михайлов день 21 ноября.



Первый снег упал на мокрую землю – останется, на сухую – скоро сойдет.



Первый снег сухой – к хорошему лету и урожаю на следующий год.



Если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, зима установится сразу.

Если первый осенний снег идет с бураном, то зима пока не установится.



Если хорошая погода, то стоять ей целых три недели.



Если ветер с севера – к холодной зиме, с юга – к тёплой, с запада – к снежной.



Кучевые облака появляются днем, затягивают небо и к вечеру не расходятся – к непогоде.



Снегири появляются стайками в садах – к первому снегу.



Если березовые листья к этому дню не опали, то снег поздно ляжет.



















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