На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 8 октября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 8 октября
Если в этот день выпал первый снег, то зима установится на Михайлов день 21 ноября.
Первый снег упал на мокрую землю – останется, на сухую – скоро сойдет.
Первый снег сухой – к хорошему лету и урожаю на следующий год.
Если первый снег упадет, когда на вишне нет листа, зима установится сразу.
Если первый осенний снег идет с бураном, то зима пока не установится.
Если хорошая погода, то стоять ей целых три недели.
Если ветер с севера – к холодной зиме, с юга – к тёплой, с запада – к снежной.
Кучевые облака появляются днем, затягивают небо и к вечеру не расходятся – к непогоде.
Снегири появляются стайками в садах – к первому снегу.
Если березовые листья к этому дню не опали, то снег поздно ляжет.