На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 9 октября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 9 октября
Если в этот день идет дождь, то он продлится еще три недели.
Если с дерева лист не чисто опадет, будет строгая зима.
Если лист ложится на землю вверх изнанкой – к урожаю.
Если листопад скоро пройдет – ожидай крутую зиму.
Красные тучи на закате – к ветру.
Если на дне посуды, наполненной водой, выступает много пузырьков – быть дождю.
Закат желтый, золотистый или розовый – к хорошей погоде.
Яркие звезды – к приятной погоде, тусклые – к снегу или дождю.
Ветер дует после длительного затишья – к снегу или дождю.
Температура в течение дня одинакова – непогода сохранится.
Как только улетают грачи, выпадает снег.