Народные приметы на 9 октября 2022

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 9 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 9 октября



Если в этот день идет дождь, то он продлится еще три недели.



Если с дерева лист не чисто опадет, будет строгая зима.



Если лист ложится на землю вверх изнанкой – к урожаю.



Если листопад скоро пройдет – ожидай крутую зиму.



Красные тучи на закате – к ветру.



Если на дне посуды, наполненной водой, выступает много пузырьков – быть дождю.



Закат желтый, золотистый или розовый – к хорошей погоде.



Яркие звезды – к приятной погоде, тусклые – к снегу или дождю.



Ветер дует после длительного затишья – к снегу или дождю.



Температура в течение дня одинакова – непогода сохранится.



Как только улетают грачи, выпадает снег.



















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