Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 8 октября 2022 года.



- Слушай, а как твоя жена в постели ?...

- Да как тебе сказать... Одни говорят - так, другие - этак...



Признак взросления - когда в «Трёх мушкетерах» начинаешь болеть за Ришелье - государственника, которому мотали нервы четыре алкоголика, три проститутки и дегенерат в короне.



Приходит мужик в кассу брать билет на поезд и говорит:

- Дайте мне, пожалуйста, плацкартный билет до Хабаровска, верхнее боковое место у туалета.

И видя обалдевшее лицо кассирши, поясняет:

- Да тещу домой отправляю.