Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 8 октября 2022 года.
- Слушай, а как твоя жена в постели ?...
- Да как тебе сказать... Одни говорят - так, другие - этак...
Признак взросления - когда в «Трёх мушкетерах» начинаешь болеть за Ришелье - государственника, которому мотали нервы четыре алкоголика, три проститутки и дегенерат в короне.
Приходит мужик в кассу брать билет на поезд и говорит:
- Дайте мне, пожалуйста, плацкартный билет до Хабаровска, верхнее боковое место у туалета.
И видя обалдевшее лицо кассирши, поясняет:
- Да тещу домой отправляю.