Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 9 октября 2022 года.



В чем отличие между хорошей женой и отличной женой.

У хорошей жены большая «ж», маленькая «п», и она держится за «х».

То есть у нее большие Желания, маленькие Потребности и она держится за Хозяйство.

А то, что вы подумали - это отличная жена!



Одинокая уборщица забеременела и родила мальчика. На вопрос «Кто отец ребенка?» она отвечала весьма лаконично:

- Вы думаете, я постоянно оглядываюсь, когда мою лестницу?!



Заходят сваты в избу и говорят:

- У вас товар, у нас купец! Наш жених не курит, не пьёт, с девками не хороводится!

Голос старой бабки с печи:

- А не дурачок ли он у вас?