Смеяться не воспрещается. Три самых лучших анекдота дня - 9 октября 2022 года.
В чем отличие между хорошей женой и отличной женой.
У хорошей жены большая «ж», маленькая «п», и она держится за «х».
То есть у нее большие Желания, маленькие Потребности и она держится за Хозяйство.
А то, что вы подумали - это отличная жена!
Одинокая уборщица забеременела и родила мальчика. На вопрос «Кто отец ребенка?» она отвечала весьма лаконично:
- Вы думаете, я постоянно оглядываюсь, когда мою лестницу?!
Заходят сваты в избу и говорят:
- У вас товар, у нас купец! Наш жених не курит, не пьёт, с девками не хороводится!
Голос старой бабки с печи:
- А не дурачок ли он у вас?