В России и мире 10 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 10 октября



- Всемирный день психического здоровья

Учрежден по инициативе Всемирной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организации здравоохранения в 1992 году.



- Всемирный день борьбы против смертной казни

Учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 10 октября



- Савватий Пчельник

День памяти преподобного Савватия Соловецкого. Савватий Соловецкий является покровителем пчел, за то и был прозван людьми Пчельником. В этот день подходит к концу «пчелиная девятина». Девять дней пчеловоды готовят ульи и омшаники к зиме.