На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 10 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 10 октября



Гроза на Савватия – примета, что зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой.



Галки и вороны кричат – к дождю.



Воробьи дружно собирают пух и перья около курятников, утепляют свои укрытия – через несколько дней подует северный

ветер, наступят сильные морозы.



Сухая погода – зима поздно наступит.



Если шишек на елях и соснах немного, то зима не будет суровой.



Ранний листопад – к хорошей осени и теплой зиме.



Поздний листопад – к суровой и продолжительной зиме.



Облака плывут в октябре с севера на юг – к солнечной погоде, с юга на север – к ненастной.