На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 10 октября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 10 октября
Гроза на Савватия – примета, что зима будет бесснежной, короткой и достаточно теплой.
Галки и вороны кричат – к дождю.
Воробьи дружно собирают пух и перья около курятников, утепляют свои укрытия – через несколько дней подует северный
ветер, наступят сильные морозы.
Сухая погода – зима поздно наступит.
Если шишек на елях и соснах немного, то зима не будет суровой.
Ранний листопад – к хорошей осени и теплой зиме.
Поздний листопад – к суровой и продолжительной зиме.
Облака плывут в октябре с севера на юг – к солнечной погоде, с юга на север – к ненастной.