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Дни посадки в октябре 2022, лунный календарь садовода и огородника


Удобный календарь огородника и садовода на девятый месяц года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов на октябрь 2022 года.

Благоприятные дни для посадки семян в октябре 2022 года

Огурцы - 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 27

Лук - 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31

Чеснок - 1, 2, 3, 4, 11, 12, 27, 28, 29, 30, 31

Томаты - 7, 8, 11, 12, 16, 17, 27

Корнеплоды - 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 27, 30, 31

Зелень разная - 7, 8, 11, 12, 16, 17, 27

Благоприятные дни для посадки саженцев в октябре 2022 года

Ягодные кустарники - 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 27

Малина, ежевика - 7, 8, 16, 17, 23, 27

Плодовые деревья - 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 27, 30, 31

Виноград - 1, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29

Благоприятные дни для посадки цветов в октябре 2022 года

Двулетние и многолетние цветы - 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 27, 30, 31

Луковичные и клубневые цветы - 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 23, 27, 30, 3









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