Удобный календарь огородника и садовода на девятый месяц года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов на октябрь 2022 года.



Благоприятные дни для посева семян в октябре 2022 года



Огурцы - 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 27



Лук - 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31



Чеснок - 1, 2, 3, 4, 11, 12, 27, 28, 29, 30, 31



Томаты - 7, 8, 11, 12, 16, 17, 27



Корнеплоды - 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 27, 30, 31



Зелень разная - 7, 8, 11, 12, 16, 17, 27



Благоприятные дни для посадки саженцев в октябре 2022 года



Ягодные кустарники - 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 27



Малина, ежевика - 7, 8, 16, 17, 23, 27



Плодовые деревья - 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 27, 30, 31



Виноград - 1, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29



Благоприятные дни для посева и посадки цветов в октябре 2022 года



Двулетние и многолетние цветы - 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 27, 30, 31



Луковичные и клубневые цветы - 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 23, 27, 30, 3