Удобный календарь огородника и садовода на девятый месяц года - благоприятные дни для посадок семян, саженцев и цветов на октябрь 2022 года.
Благоприятные дни для посева семян в октябре 2022 года
Огурцы - 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 27
Лук - 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31
Чеснок - 1, 2, 3, 4, 11, 12, 27, 28, 29, 30, 31
Томаты - 7, 8, 11, 12, 16, 17, 27
Корнеплоды - 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 27, 30, 31
Зелень разная - 7, 8, 11, 12, 16, 17, 27
Благоприятные дни для посадки саженцев в октябре 2022 года
Ягодные кустарники - 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 27
Малина, ежевика - 7, 8, 16, 17, 23, 27
Плодовые деревья - 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 27, 30, 31
Виноград - 1, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29
Благоприятные дни для посева и посадки цветов в октябре 2022 года
Двулетние и многолетние цветы - 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 23, 27, 30, 31
Луковичные и клубневые цветы - 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 23, 27, 30, 3