



Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Сергей Владимирович Суровикин назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации.



Биография Суровикина, где родился, когда стал главкомом ВКС



Возраст - 55 лет.



Где и когда родился - 11 октября 1966 года в Новосибирске.



Образование - Омское высшее общевойсковое командное училище (1987), Военная академия имени М. В. Фрунзе (1995), Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (2002).



Когда стал главнокомандующим ВКС России - 31 октября 2017 года.



До назначения на должность главкома ВКС руководил Восточным военным округом (с октября 2013 года) и группировкой войск РФ в Сирии (с марта по декабрь 2017 года и с января по апрель 2019 года). Во время проведения СВО на Украине командовал группировкой российских войск «Юг».



Звание - генерал армии (2021).



Семья - женат, воспитывает трёх дочерей и сына.