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Генерал армии Сергей Суровикин - биография, возраст, фото


Сергей Владимирович Суровикин

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Сергей Владимирович Суровикин назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне проведения спецоперации.

Биография Суровикина, где родился, когда стал главкомом ВКС

Возраст - 55 лет.

Где и когда родился - 11 октября 1966 года в Новосибирске.

Образование - Омское высшее общевойсковое командное училище (1987), Военная академия имени М. В. Фрунзе (1995), Военная академия Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (2002).

Когда стал главнокомандующим ВКС России - 31 октября 2017 года.

До назначения на должность главкома ВКС руководил Восточным военным округом (с октября 2013 года) и группировкой войск РФ в Сирии (с марта по декабрь 2017 года и с января по апрель 2019 года). Во время проведения СВО на Украине командовал группировкой российских войск «Юг».

Звание - генерал армии (2021).

Семья - женат, воспитывает трёх дочерей и сына.









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    Генерал армии Сергей Суровикин - биография, возраст, фото
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