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Какой праздник 11 октября 2022. Какой церковный праздник в России


В России и мире 11 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 11 октября

- Международный день девочек
Учрежден резолюцией Организации Объединенных Наций в декабре 2011 года и призван донести до мирового общества информацию о насилии, дискриминации, побуждении к замужеству девочек.

- Всемирный день борьбы с ожирением
Отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Еще в 1997 году ВОЗ признала тот факт, что ожирение переросло в эпидемию глобального характера.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 11 октября

- Харитонов день
День памяти святителя Харитона Исповедника, епископа. В народе день считается очень опасным в плане порчи и сглаза. В этот день выходить из дому можно только в случае крайней нужды. Нельзя выметать мусор, по нему можно навести порчу и болезнь. Легенда гласит, что за три дня до Покрова сам сатана плевал на все ягоды. Тот, кто вкусит любую ягоду, будет очень тяжело болеть от его ядовитой слюны.









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