В России и мире 12 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 12 октября



- День кадрового работника

Приурочен к подписанию «Инструкции об организации советской рабоче-крестьянской милиции» 12 октября 1918 года, при которой были созданы первые отделы кадров МВД



- День испанского языка

В 2010 году департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить для каждого из официальных языков организации свой праздник. Ежегодно 12 октября отмечается День испанского языка.



- Всемирный день борьбы с артритом

Учрежден Всемирной организации здравоохранения в 1996 году.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 12 октября



- Феофан Милостивый

День памяти Феофана Милостивого, Газского и Кириака Палестинского, отшельника. В народе праздник прозвали «милостивым» за теплую, порой пасмурную погоду в этот день. На Феофана охотники выходят на заре в поисках «именинного» зайца. Поверье гласит: чем больше и жирнее добытый зверек, тем больше удачи принесет этот год охотнику.