На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 11 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 11 октября



Ива рано инеем покрылась – к долгой зиме.



Если осиновые листья лежат кверху лицом – зима будет теплая.



Ветер меняет направление по часовой стрелке – к туманам.



Шерсть дворовой собаки после линьки стала значительно гуще обычного – к холодной зиме.



Если зайцы долго не белеют – значит, осень затянется.



Этот день считался очень неблагоприятным и даже опасным. Чтобы не навлечь беды, следовало оставаться дома и заниматься домашней работой.



Нельзя было выметать сор из избы, так как по выброшенному мусору можно было навести беду.