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Народные приметы на 11 октября 2022


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 11 октября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 11 октября

Ива рано инеем покрылась – к долгой зиме.

Если осиновые листья лежат кверху лицом – зима будет теплая.

Ветер меняет направление по часовой стрелке – к туманам.

Шерсть дворовой собаки после линьки стала значительно гуще обычного – к холодной зиме.

Если зайцы долго не белеют – значит, осень затянется.

Этот день считался очень неблагоприятным и даже опасным. Чтобы не навлечь беды, следовало оставаться дома и заниматься домашней работой.

Нельзя было выметать сор из избы, так как по выброшенному мусору можно было навести беду.









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