На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 11 октября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 11 октября
Ива рано инеем покрылась – к долгой зиме.
Если осиновые листья лежат кверху лицом – зима будет теплая.
Ветер меняет направление по часовой стрелке – к туманам.
Шерсть дворовой собаки после линьки стала значительно гуще обычного – к холодной зиме.
Если зайцы долго не белеют – значит, осень затянется.
Этот день считался очень неблагоприятным и даже опасным. Чтобы не навлечь беды, следовало оставаться дома и заниматься домашней работой.
Нельзя было выметать сор из избы, так как по выброшенному мусору можно было навести беду.