Народные приметы на 12 октября 2022

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 12 октября. Что нельзя делать в этот день. Народные приметы 12 октября Много звезд – к сухой осени. Гром в этот день, верная примета бесснежной зимы. Пока лист не опал с вишни, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сгонит. Бледная и мутноватая луна – перед дождем. Деревья в инее – к солнечному дню. Если поздно вечером или ночью появится туман – заморозков не будет. Если появится поздний грибок – будет и поздний снежок. Первый мороз наступит поздно – к мягкой зиме с переменчивой погодой. Если в лесу вырастают поздние грибы, то и снежок будет поздним. Если утренний свежий ветерок усиливается днем, а к вечеру слабеет, то погода останется ясной.



















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