На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 12 октября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 12 октября
Много звезд – к сухой осени.
Гром в этот день, верная примета бесснежной зимы.
Пока лист не опал с вишни, сколько бы снегу ни выпало, оттепель его сгонит.
Бледная и мутноватая луна – перед дождем.
Деревья в инее – к солнечному дню.
Если поздно вечером или ночью появится туман – заморозков не будет.
Если появится поздний грибок – будет и поздний снежок.
Первый мороз наступит поздно – к мягкой зиме с переменчивой погодой.
Если в лесу вырастают поздние грибы, то и снежок будет поздним.
Если утренний свежий ветерок усиливается днем, а к вечеру слабеет, то погода останется ясной.