Во Франкфурте-на-Майне прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионат Европы по футболу 2024. Сборная России отстранена от участия в турнире. Финальный раунд континентального первенства пройдет в Германии.



Итоги жеребьевки отбора турнира Евро-2024



Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.



Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.



Группа С: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.



Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.



Группа Е: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова.



Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.



Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.



Группа Н: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.



Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.



Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.