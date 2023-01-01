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Состав отборочных групп к Евро-2024 по футболу



Во Франкфурте-на-Майне прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионат Европы по футболу 2024. Сборная России отстранена от участия в турнире. Финальный раунд континентального первенства пройдет в Германии.

Итоги жеребьевки отбора турнира Евро-2024

Группа А: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.

Группа С: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.

Группа Е: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдова.

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.

Группа Н: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.









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