Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Какой праздник 13 октября 2022. Какой церковный праздник в России


В России и мире 13 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Какой праздник отмечают 13 октября

- Всемирный день зрения
Учрежден Всемирной организации здравоохранения в 1998 году и отмечают ежегодно во второй четверг октября.

- Международный день по уменьшению опасности бедствий
Учрежден резолюцией ООН в 2009 году.

Какой церковный православный и народный праздник отмечают 13 октября

- Михаил Соломенный
День памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея России, чудотворца. Хозяйки в этот день заменяют соломенную набивку в подушках и матрасах. Старая набивка обязательно сжигается. По поверью, счастье покинет тот дом, в котором на Михаила останется старая солома.









  • Какой праздник 12 октября 2022. Какой сегодня церковный праздник в России
  • Какой праздник 11 октября 2022. Какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 10 октября 2022. Какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 9 октября 2022. Какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 8 октября 2022. Какой церковный праздник в России
    •




    Расписание матчей Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире трансляции 12 октября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 12 октября, результаты, где смотреть в прямом эфире

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица, результаты. 12-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 12 октября, результаты игр

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Когда начнется, расписание матчей ЧМ-2022 по футболу. Турнирная таблица чемпионата мира в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Очередной чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.











    Где находится Брянск на карте России
    Генерал армии Сергей Суровикин - биография, возраст, фото
    Народные приметы на 13 октября 2022
    Какой праздник 13 октября 2022. Какой церковный праздник в России
    Коронавирус - статистика на 11 октября 2022 в России, Москве и Московской области
    Курс евро ЦБ РФ на 12 октября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 12 октября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 12 октября 2022
    12 октября - какой знак зодиака, мужчина и женщина
    Где находится Ладыжинская ТЭС на карте Винницкой области
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru