В России и мире 13 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 13 октября



- Всемирный день зрения

Учрежден Всемирной организации здравоохранения в 1998 году и отмечают ежегодно во второй четверг октября.



- Международный день по уменьшению опасности бедствий

Учрежден резолюцией ООН в 2009 году.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 13 октября



- Михаил Соломенный

День памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея России, чудотворца. Хозяйки в этот день заменяют соломенную набивку в подушках и матрасах. Старая набивка обязательно сжигается. По поверью, счастье покинет тот дом, в котором на Михаила останется старая солома.