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Народные приметы на 13 октября 2022


На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 13 октября. Что нельзя делать в этот день.

Народные приметы 13 октября

Если в этот день снег упадет, зима не скоро настанет.

Если журавли отлетели – будет ранняя и холодная зима.

Если много орехов, а грибов нет – зима будет снежная и суровая.

В этот день сжигали лапти, чтобы дать зиме ходу.

Если при варке проса при его помешивании отделяется много паров, то это предвещает непогоду.

Лучина горит неясно – к ненастью.

Снегирь пищит – к ранней зиме.

Перед непогодой луна – туманная и мутная или бледная, а накануне ясного погожего дня – яркая и чистая.









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