На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 13 октября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 13 октября
Если в этот день снег упадет, зима не скоро настанет.
Если журавли отлетели – будет ранняя и холодная зима.
Если много орехов, а грибов нет – зима будет снежная и суровая.
В этот день сжигали лапти, чтобы дать зиме ходу.
Если при варке проса при его помешивании отделяется много паров, то это предвещает непогоду.
Лучина горит неясно – к ненастью.
Снегирь пищит – к ранней зиме.
Перед непогодой луна – туманная и мутная или бледная, а накануне ясного погожего дня – яркая и чистая.