На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 13 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 13 октября



Если в этот день снег упадет, зима не скоро настанет.



Если журавли отлетели – будет ранняя и холодная зима.



Если много орехов, а грибов нет – зима будет снежная и суровая.



В этот день сжигали лапти, чтобы дать зиме ходу.



Если при варке проса при его помешивании отделяется много паров, то это предвещает непогоду.



Лучина горит неясно – к ненастью.



Снегирь пищит – к ранней зиме.



Перед непогодой луна – туманная и мутная или бледная, а накануне ясного погожего дня – яркая и чистая.