В России и мире 14 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 14 октября



- Всемирный день стандартов

Учрежден президентом Международной организации по стандартизации (ISO) Фаруком Сунтером в 1970 году и приурочен к созданию ISO 14 октября 1946 года.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 14 октября



- Покров Пресвятой Богородицы

Явление Божией Матери святому Андрею Юродивому во Влахернском храме Константинополя. В народе праздник получил название «Покров день». Прихожане посещают храмы, молятся Деве Марии в надежде получить исцеление, благословение. В народе Покров день знаменуется завершением полевых работ, выпасом скота. Жители деревень готовятся к холодам. В это время начинался сезон свадеб. Женщины сжигали старые вещи, постели.