На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 14 октября. Что нельзя делать в этот день.
Народные приметы 14 октября
На Покров ветер с севера или востока – к холодной зиме с юга – к теплой зиме, с запада – к снежной зиме.
Лист с дуба или березы упал чисто – к легкому году, нет – к строгой зиме.
Если на Покров выпал снег, то в Дмитриевский день (8 ноября) тоже будет снег.
Отлет журавлей до Покрова – на раннюю, холодную зиму.
Не покрыл Покров, не покроет и Рождество, покрыл Покров, покроет и Рождество.
Если в этот день снег не покрыл землю, не покроет он ее и в ноябре и декабре.
Если на Покров не будет снега, не будет его еще 2 недели.
Если до этого дня не опадет с вишен листва – к теплой зиме.
Если на Покров истопить печь яблонью, то всю зиму в доме будет тепло.
На Покров до обеда – осень, после обеда – матушка–зима!
Снег на Покров – счастье молодым.