Народные приметы на 14 октября 2022

На странице рассказывается о народных приметах и традициях на 14 октября. Что нельзя делать в этот день.



Народные приметы 14 октября



На Покров ветер с севера или востока – к холодной зиме с юга – к теплой зиме, с запада – к снежной зиме.



Лист с дуба или березы упал чисто – к легкому году, нет – к строгой зиме.



Если на Покров выпал снег, то в Дмитриевский день (8 ноября) тоже будет снег.



Отлет журавлей до Покрова – на раннюю, холодную зиму.



Не покрыл Покров, не покроет и Рождество, покрыл Покров, покроет и Рождество.



Если в этот день снег не покрыл землю, не покроет он ее и в ноябре и декабре.



Если на Покров не будет снега, не будет его еще 2 недели.



Если до этого дня не опадет с вишен листва – к теплой зиме.



Если на Покров истопить печь яблонью, то всю зиму в доме будет тепло.



На Покров до обеда – осень, после обеда – матушка–зима!



Снег на Покров – счастье молодым.



















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