В России и мире 15 октября 2022 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Какой праздник отмечают 15 октября



- Международный день сельских женщин

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2008 году.



- День создания адресно-справочной службы Российского государства

15 октября 1809 года Александром I был подписан августейший Указ о создании в обоих столичных городах Российской империи адресных контор.



Какой церковный православный и народный праздник отмечают 15 октября



- Куприян и Устинья

День памяти священномученика Киприана, епископа, мученицы Иустины и мученика Феоктиста. В народе этот день считается опасным. Велика вероятность встречи с нечистой силой. Остерегаться следует не верящим в Бога, грешникам и тем, кто часто поминает черта. Но особенно опасаться нужно людям, дружащим с зеленым змием. В противном случае можно лишиться сна, аппетита. В этот день нужно быть очень внимательными, осторожными, избегать ссор и споров.