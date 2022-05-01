Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Разговоры о важном 17 октября 2022, День музыки, 1-11 класс


Разговоры о важном - День музыки

С этого учебного года во всех школах и колледжах России каждый понедельник начинается с занятия «Разговоры о важном».

Темы классных часов «Разговоры о важном» в 2022 году


Сентябрь

5 сентября - День знаний

12 сентября - Наша страна - Россия

19 сентября - 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского

26 сентября 2022 - День пожилых людей

Октябрь

3 октября - День учителя

10 октября - День отца

17 октября - День музыки

Материалы для классного часа «Разговоры о важном - День отца» (сценарии, видеоролики, интерактивные задания, плакаты и инструкции) по классам (1-2, 3-4, 5, 6, 7, 8-9, 10-11, СПО) на официальном сайте: razgovor.edsoo.ru.

24 октября - Традиционные семейные ценности

31 октября - День народного единства

Ноябрь

14 ноября - Мы разные, мы вместе

21 ноября - День матери

28 ноября - Символы России









  • Какой праздник 14 октября 2022. Какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 13 октября 2022. Какой церковный праздник в России
  • Какой праздник 12 октября 2022. Какой церковный праздник в России
  • Сколько дней отдыхаем в 2023 году. Выходные и праздники в 2023 году в Росси ...
    •




    Козье молоко: польза и вред для женщин

    Козье молоко

    Уже не один век козье молоко используется в питании и косметических средствах. Оно очень ценится за повышенное содержание витаминов, белка, питательных веществ и минералов.

    Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 15 октября, результаты игр

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 15 октября, результаты, где смотреть в прямом эфире

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире трансляции 12 октября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица, результаты. 12-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.











    Карта Украины 2022 с границами областей и городами на русском
    Где находится Белгородская область на карте России, карта Белгорода
    Курс евро ЦБ РФ на 16 октября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 16 октября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Динамо - Оренбург 15 октября 2022. Когда начнется, где смотреть прямую трансляцию
    Краснодар - Ахмат 15 октября 2022. Когда начнется, где смотреть прямую трансляцию
    Химки - Факел 15 октября 2022. Когда начнется, где смотреть прямую трансляцию
    Торпедо - Локомотив 15 октября 2022. Когда начнется, где смотреть прямую трансляцию
    Народные приметы на 16 октября 2022
    Народные приметы на 15 октября 2022
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru